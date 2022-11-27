«الصحة» تعلن حاجتها للتعاقد مع أطباء في 4 مستشفيات.. الشفت يصل لـ 1400 جنيه

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، اليوم، عن حاجتها للتعاقد مع أطباء بشريين في بعض التخصصات من الأطباء الحاصلين على الدرجات العلمية المختلفة والأطباء المقيمين لتقديم الخدمات الطبية التشغيلية وخدمات التعليم الطبي ببعض المستشفيات التابعة للمديرية، وذلك بنظام «الشفت» لسد العجز في عدة مستشفيات بالمحافظة.

مستشفى البداري المركزي

وتشمل التخصصات المطلوبة في مستشفى البداري المركزي «تخدير - باطنة عامة - أشعة - نفسية وعصبية - كلي صناعي - نساء وتوليد - مسالك بولية».

مستشفى ساحل سليم المركزي

وتتضمن التخصصات المطلوبة بمستشفى ساحل سليم المركزي «مسالك بولية - تحاليل طبية - باطنة عامة - كلى».

مستشفى الغنايم المركزي

كما تضمنت التخصصات المطلوبة بمستشفى الغنايم المركزي «تخدير - باطنة عامة - رعاية قلب - كلى صناعي».

مستشفى القوصية المركزي

وشملت التخصصات المطلوبة في مستشفى القوصية المركزي «عناية مركزة» فقط.

الأجر المادي بـ«الشفت»

وأوضحت مديرية الصحة بأسيوط، أنه تم تحديد المقابل المادي بناء على يوم العمل «12 ساعة»، وجاء كالتالي:

تحدد أجر الطبيب المقيم من 700 إلى 1000 جنيه، بحسب التخصص، والطبيب الحاصل على درجة دبلوم من 900 حتى 1100 جنيه، والطبيب الحاصل على الماجستير من 1150 حتى 1250 جنيها، والطبيب الحاصل على الزمالة من 1200 حتى 1300 جنيه، والحاصل على الدكتوراه من 1300 حتى 1400 جنيه، حسب نوع التخصص المطلوب.

وأكدت مديرية الصحة أنه على الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة، التوجه إلى مقر المديرية بأسيوط.