مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نيران بمدينة أتلانتا الأمريكية

قُتل شخص وأصيب 5 آخرين في إطلاق نار في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، التي تحتل رقم 24 من حيث المساحة، وعدد السكان من ولايات المتحدة المختلفة.

مشادة تطورت إلى إطلاق نيران

وذكرت الشرطة الأمريكية، في خبر عاجل، نقلته قناة «العربية»، أنّ مشادة تصاعدت إلى إطلاق نار وتُوفي شخص في الحال مع وقوع 5 أشخاص مصابين، ونقلوا إلى المستشفيات.

ويحدث كل فترة في الولايات المتحدة إطلاق نيران في أماكن عدة بسبب سهولة امتلاك الأسلحة، إذ تعد الولايات المتحدة أكثر الدول التي تسهل الحصول على الأسلحة وهي أكبر دولة بها عدد من السجون.