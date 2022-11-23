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روسيا: لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الوضع الأوكراني

كتب:

عمرو حسني
09:52 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

ذكرت الرئاسة الروسية، الكرملين، أنه لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع في أوكرانيا بحسب خبر عاجل نقلته قناة العربية السعودية الإخبارية قبل قليل.

أمريكا تدعم أوكرانيا

في الوقت نفسه أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار في الوقت الذي أكدت أوكرانيا انقطاع إمدادات المياه فيها مع دخول الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها التاسع.

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بقلم عمرو حسني