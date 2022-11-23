روسيا: لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الوضع الأوكراني

ذكرت الرئاسة الروسية، الكرملين، أنه لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع في أوكرانيا بحسب خبر عاجل نقلته قناة العربية السعودية الإخبارية قبل قليل.

أمريكا تدعم أوكرانيا

في الوقت نفسه أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار في الوقت الذي أكدت أوكرانيا انقطاع إمدادات المياه فيها مع دخول الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها التاسع.