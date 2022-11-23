6 قتلى حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار داخل متجر في الولايات المتحدة

أعلنت شرطة فيرجينيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أن حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار داخل متجر في الولاية بلغ 6 قتلى، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

سقوط قتلى في حادث بولاية فيرجينيا

وأعلن ليو كوزينسكي، مسؤول الشرطة في مدينة تشيسابيك للصحافيين: «وجدنا عدة ضحايا وعددا من الجرحى»، مشيرا إلى أن فرق التدخل اقتحمت السوبرماركت «فورا» لدى وصولها إلى الموقع بعد تلقي اتصال طارئ.

وأكدت بلدية المدينة الواقعة على مسافة 240 كيلو متر من العاصمة واشنطن، وقوع «حادث إطلاق نار وسقوط قتلى في متجر وولمارت»، وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الإخبارية عددا كبيرا من الشرطيين في موقع إطلاق النار.

وقال «كوزينسكي»، إن المحققين الأمريكيين يقومون بعمليات تفتيش دقيقة في المتجر ويؤمنون محيطه.