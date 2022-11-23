رئيس التحرير

أحمد الخطيب

6 قتلى حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار داخل متجر في الولايات المتحدة

كتب:

رؤى ممدوح
12:25 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
إطلاق نار في الولايات المتحدة الأمريكية- أرشيفية

إطلاق نار في الولايات المتحدة الأمريكية- أرشيفية

أعلنت شرطة فيرجينيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أن حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار داخل متجر في الولاية بلغ 6 قتلى، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

سقوط قتلى في حادث بولاية فيرجينيا

وأعلن ليو كوزينسكي، مسؤول الشرطة في مدينة تشيسابيك للصحافيين: «وجدنا عدة ضحايا وعددا من الجرحى»، مشيرا إلى أن فرق التدخل اقتحمت السوبرماركت «فورا» لدى وصولها إلى الموقع بعد تلقي اتصال طارئ.

وأكدت بلدية المدينة الواقعة على مسافة 240 كيلو متر من العاصمة  واشنطن، وقوع «حادث إطلاق نار وسقوط قتلى في متجر وولمارت»، وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الإخبارية عددا كبيرا من الشرطيين في موقع إطلاق النار.

وقال «كوزينسكي»، إن المحققين الأمريكيين يقومون بعمليات تفتيش دقيقة في المتجر ويؤمنون محيطه.

اقرأ المزيد:

كاتب صحفي لـ«القاهرة الإخبارية»: دعم أمريكا وأوروبا لأوكرانيا سبب إطالة أمد الحرب

أمريكا: نتطلع للعمل مع رئيس كازاخستان الجديد لتحقيق الأهداف المشتركة

التعادل الأول في مونديال قطر.. نهاية مباراة أمريكا وويلز بنتيجة 1-1

استشاري مناعة لقناة الحياة: الفيروس المخلوي قديم وانتشر لزيادة الإصابات به في أمريكا

أبرز أحداث أمريكا: بايدن يبلغ سن الـ 80 دون احتفالات.. ومصرع شخص بانقلاب قارب

«أوف أمريكا» يتوقع خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم
بقلم رؤى ممدوح