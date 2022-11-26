الولايات المتحدة في 24 ساعة.. إيلون ماسك يؤيد ترشح حاكم فلوريدا لانتخابات الرئاسة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث تنوعت ما بين سياسية واقتصادية وأمنية، كان من أبرزها، إعلان الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، دعم حاكم فلوريدا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال ترشحه، فيما حظرت السلطات الأمريكية، استيراد معدات من صنع بعض الشركات الصينية من بينها «هواوي».

وقال مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك إنه سيدعم «حاكم فلوريدا» الجمهوري، رون دي سانتيس إذا ترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده عام 2024، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ماسك: حظر حساب دونالد ترامب من «تويتر» كان خطأ جسيما

وأوضح ماسك، أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من «تويتر» كان خطأ جسيما، معتبرا أن إهانة رئيس في منصبه قوض الرأي العام وزعزع ثقة نصف الشعب بموقع التدوينات القصيرة

وأعرب ماسك، في تغريدة رداً على سؤال أحد المستخدمين عن خيبة أمله من رئيس الإدارة الأمريكية الحالي جو بايدن، وأشار الملياردير الأمريكي، إلى أنه يفضل اختيار رئيس وسطي ومقبول للرئاسة الأمريكية.

وقال ماسك، إن غياب منشورات ترامب، على «تويتر» لا تحزنه، مضيفًا أن المهم أن يقوم موقع التدوينات القصيرة بتصحيح خطأ جسيم في حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق، رغم عدم مخالفته القانون أو شروط الاستخدام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار الملياردير الأمريكي، إلى تدعيمه في السابق، الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما وصوت على مضض لرئيس الإدارة الحالي، بايدن ضد ترامب، معربا عن شعوره بخيبة أمل في «الديمقراطيين»، لتشكيكهم في دعمه لحرية التعبير.

في سياق منفصل، أعلنت السلطات الأمريكية، حظر استيراد معدات للاتصال من صنع عدد من الشركات الصينية بينها «هواوي» و«زي تي إيه» و«داهوا» و«هيتيرا» و«هيكفيجن»،والشركات الفرعية التابعة لها، التي تعتبرها واشنطن خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وفي نوفمبر من العام الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون شدد قيود على شركات تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وخاصة «هواوي».

وأشار عضو في «اللجنة الفدرالية للاتصالات» الأمريكية، بريندان كار في بيان إن هذه هي أول حالة حظر استيراد معدات جديدة انطلاقا من اعتبارات الأمن القومي لبلاده.

30 نوفمبر الجاري.. جلسة في «الكونجرس» بشأن تعيين سفيرة لدى موسكو

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة مع روسيا، ستعقد «لجنة الشؤون الخارجية» بمجلس «الشيوخ» الأمريكي، جلسة استماع بشأن تعيين لين تريسي سفيرة لواشنطن لدى موسكو في 30 نوفمبر الجاري.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترشيح تريسي لمنصب السفير لدى روسيا، وستكون الدبلوماسية الأمريكية، أول امرأة في منصب السفير الأمريكي لدى روسيا في حال موافقة «الكونجرس» على تعيينها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أكد في وقت سابق، موافقة بلاده على استقبال تريسي بصفة السفيرة الجديدة.

منفذ حادث مدينة «تشيسابيك» يطلب الغفران

داخليا، تعرض منفذ حادث إطلاق النار في أحد متاجر «وول مارت» في مدينة «تشيسابيك» بولاية فرجينيا، مساء يوم الثلاثاء الماضي، للمضايقة في العمل، وفقا لما ذكرته رسالة نشرتها سلطات الولاية الأمريكية، أمس الجمعة.

وطلب مدير المناوبة الليلية في أحد متاجر «وولمارت»، منفذ الحادث، أندري بينج «31 عاما»، في الرسالة التي عثرت عليها السلطات على هاتفه، الغفران. وكان الحاث أسفر عن مقتل 6 أشخاص حتفهم وإصابة 4 آخرين.