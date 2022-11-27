طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل ومناسب لممارسة الرياضة على الشواطئ (صور)

شهد طقس الإسكندرية اليوم، استقرارا نسبيا بعد سقوط أمطار ورياح وارتفاع أمواج خلال الأيام الماضية، في ظل نوة «باقي المكنسة» التي تضرب الإسكندرية منذ الخميس الماضي، ما شجع المواطنين ممن ليس لديهم أعمال صباحية أو التزامات دراسية، للذهاب إلى الشواطئ من أجل ممارسة الرياضة استغلالا لتحسن الطقس.

وبحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإنه مع تحسن طقس الإسكندرية توافد عدد من المواطنين لممارسة الرياضة على شواطئ الإسكندرية.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يغيب عنه الأمطار، بينما صاحبه شبورة مائية على الطرق السريعة والمؤدية إلى المحافظات المجاورة خلال الفترة الصباحية، لكن سرعان ما استقرت الأمور.

طقس الإسكندرية يشجع على الرياضة

وسجلت درجة الحرارة العظمى 22 مئوية والصغرى 16 درجة، وهو ما يعكس وجود انخفاض في الحرارة عن الأيام الماضية، وبالرغم من ذلك إلا أنه طقس مميز للجري على كورنيش الإسكندرية وممارسة الرياضة على الشواطئ.

المصايف تشجيع على رياضة الشواطئ

وشجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية كافة المواطنين على ممارسة الرياضة مع تحسن طقس الإسكندرية في بيان بالعامية جاء فيه: «شجعوا نفسكم تنزلوا تتمشوا أو تجروا على البحر أو تفطروا، اخطفوا ساعتين صفوا فيها دماغكوا من كل ضغوطات الحياة».

ارتفاع الأمواج تزامنا مع طقس الإسكندرية

التشجيع على ممارسة الرياضة لم يمنع «مصايف الإسكندرية» من التحذير من نزول المياه، لارتفاع الأمواج من 1 : 1.75) متر تزامنا مع طقس الإسكندرية اليوم، وهو ما يؤثر على حركتي الملاحة والصيد بشكل متوسط.