ضبط 10 مركبات «توك توك» وإزالة 210 إعلانات مخالفة بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية حملات مكبرة، منها بهدف إيقاف سير مركبات الـ«توك توك»، وأخرى للتصدي للبناء المخالف، وثالثة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بالأحياء.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكليفات بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة مها أبو الخير حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى أحياء وسط والمنتزة أول، وأسفرت عن إزالة 210 إعلانات مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ضبط 10 مركبات «توك توك»

كما كلف محافظ الإسكندرية بالتصدي لظاهرة انتشار الـ«توك توك» في الشوارع الرئيسية، وتم ضبط 10 مركبات خلال حملة مكبرة بحي منتزه ثان.

وأكد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالقضاء على أشكال العشوائية ومتابعة حالة الشارع السكندرى باستمرار، والتواجد بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابه لمطالبهم.

حملات إزالة البناء المخالف في الإسكندرية

في سياق متصل، شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء للتصدي لأعمال البناء المخالف والتعدي على الاراضي الزراعية، ما تبعه حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية والمنتزه ثان

ونجحت الحملات في ايقاف أعمال مخالفة بمنطقة الكينج بحرى، كما تم ايقاف أعمال بناء مخالف أعلى أحد العقارات الكائنة بشارع نعمة الله بالمندرة بحري.