محافظ الإسكندرية: زارعة 30 ألفا و396 شجرة خلال 14 أسبوعا

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد خضر؛ بزراعة ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة، حيث تم زراعة نحو 1490 شجرة في الأسبوع الأخير، مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان، أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من 14 أسبوعا، تمت زراعة 30396 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق الأحياء، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الأخير من المبادرة تمت زراعة 1490 شجرة بنطاق جميع الأحياء وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأضاف الشريف، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، فقد تم زراعة 3000 متر نجيل بنطاق حي العجمي.

أشجار مثمرة تكسو مستشفيات الإسكندرية

وأشار إلى زراعة أشجار مثمرة «زيتون- تفاح- خوخ- برتقال- بشملة» في مستشفيات «أبو قير العام- التأمين الصحي- صدر المعمورة- النفسية بالمعمورة»، وفي عدد من المدارس المدارس هي «عبد السلام عبد الغفار بالمندرة - السيد حنفي بالمندرة - الطحاوي بطوسون- عبد المنعم واصل بطوسون- عمر بن الخطاب بطوسون- عطيه دويدار بطوسون- سعد الشاذلي بطوسون».

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق ببدء العمل في المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.