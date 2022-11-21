نائب محافظ الإسكندرية تتفقد أعمال تطوير ميدان محطة مصر

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، مع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة عزة سعد، رئيس حي وسط، مشروع الصرف الصحي بميدان محطة مصر، في إطار بدء العد التنازلي لافتتاح مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، ومشروع الصرف الصحي.

القضاء على العشوائيات

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، على أهمية ميدان محطة مصر، وعلى الجهود المبذولة من محافظة الإسكندرية تحت قيادة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للقضاء على العشوائيات وظاهرة الباعة الجائلين، والحفاظ على رونق المحافظة وميادينها العامة.

وشدد «نافع» على مقاول مشروع الصرف الصحي بالميدان، الانتهاء من المشروع في التوقيتات الزمنية المحددة، مع الالتزام بأقصى معايير الجودة استعداداً لافتتاح الميدان.

تطوير ميدان محطة مصر

يذكر أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر يأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، من خلال إنشاء أسواق حضارية، استكمالا لمسيرة التنمية في محافظة الإسكندرية لتحقيق رؤية مصر 2030.