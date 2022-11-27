موعد صرف معاشات ديسمبر 2022.. خلال أيام

مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، يبحث عدد كبير من المواطنون، خاصة أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2022، إذ يبلغ عدد المواطنين مستحقي المعاش نحو 10.7 مليون، يحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، بخلاف تكلفة العلاوة الجديدة التي قُدرت بـ31.5 مليار جنيه، وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2022

وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية، يبدأ موعد صرف معاشات ديسمبر 2022، من يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية وقيمتها نحو 300 جنيه.

كما يجري توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ بخلاف فروع البنك، البالغ عددها 104 فروع، حيث تم إتاحة الصرف من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى.

آلية صرف معاشات ديسمبر 2022

كان بنك ناصر، أوضح أن صرف معاشات شهر ديسمبر2022، سيكون متاحًا بفروع البنك المختلفة والمنتشرة في كافة محافظات مصر، حيث يجري خلال هذه الأيام تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر تزامنًا مع صرف معاشات شهر ديسمبر 2022.

يذكر أنّ هيئة التأمينات الاجتماعية، أوضحت أنه يمكن لصاحب المعاش، أو المستحق أن يحول معاشه على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، من خلال توجهه إلى فرع شركة المحمول التابع لها خط المحمول الخاص به، ويقدم طلبًا بفتح محفظة إلكترونية.