«تحت تهديد السلاح» يتراجع للمركز الثالث في دور العرض السعودية

تصدر فيلم «Black Panther: Wakanda Forever» المركز الأول في شباك التذاكر السعودي، للأسبوع الثاني على التوالي، وفقا للحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر».

وقال الحساب: «قائمة متنوعة وجميلة لـTop 5 شباك تذاكر السينما السعودية، يتصدرها فيلم مارفل الرائع Wakanda Forever»، بينما جاء في المركز الثاني فيلم الرعب«The Menu».

وتراجع فيلم «تحت تهيد السلاح» بطولة الفنان حسن الرداد من المركز الثاني إلى المركز الثالث، في قائمة شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الثالث لعرضه بالسينمات السعودية، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «Black Adam» بطولة دوين جونسون، بينما عاد فيلم «Joker» إنتاج عام 2019 للعرض في السينمات مرة أخرى، ليحتل بذلك المركز الخامس في قائمة الـ «Top 5» للأفلام الأعلى تحقيقا للأيرادات خلال الأسبوع الأخير.

4 ملايين جنيه إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتصدر فيلم «تحت تهيد السلاح» قائمة الإيرادات في شباك تذاكر السينمات المصرية، محققا إيرادات تجاوزت 4 ملايين جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم حسن الرداد، وشيرين رضا، ومي عمر، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

السينمات السعودية بدأت عرض «Bones and All» و«She Said»

وبدأت السينمات السعودية عرض مجموعة من الأفلام الجديدة بداية من الأسبوع الجاري، من بينها فيلم الأكشن «Devotion»، إضافة إلى فيلم بعنوان «Poker face».

ومن أبرز الأفلام الجديدة التي تستقبلها السينمات السعودية فيلم «Bones and All» إخراج لوكا جواداجنينو الذي حصل على جائزة أفضل إخراج عن الفيلم في ختام الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، ونالت بطلته تايلور راسل جائزة أفضل ممثلة صاعدة، بجانب فيلم «She Said»، والذي تدور أحداثه حول حركة «ME TOO».