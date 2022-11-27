هل المحليات الصناعية تصيب الإنسان بأضرار صحية؟.. طبيب تغذية يوضح

لا تتوقف الدراسات والأبحاث التي تخرج من حين إلى أخر، لرفع وعي الأفراد بالضرر الناتج من كثرة استخدام المحليات الصناعية، المستخدمة بكثرة عوضا عن السكر الطبيعي.

آخر تلك الدراسة ما صدر عن جامعة ملبورن الأسترالية، تفيد أن الكثير من الأطعمة يكتب عليها أن نسبة السكر فيها منخفضة، إلا إنه في الحقيقة أن تلك الأطعمة غنية بالمحليات الصناعية، ما ينتج عنه إصابة الأشخاص الذين يحاولون اتباع نظام غذائي صحي بالضرر، من أجل خفض الوزن وفقًا لموقع «سكاي نيوز العربية».

بينما يفيد الخبراء في جامعة نورث كارولينا، أن محاولة الأشخاص لتقنين نسبة السكر المستخدم في الأطعمة يعد تحديًا صعبًا، بسبب ميل الإنسان إلى الطعام ذو المذاق الحلو، واستهلاك المحليات الصناعية بشكل مفرط يؤدي لمشكلات صحية على المدى البعيد.

وتوافقت تلك الدراسة مع أخرى صدرت حديثا، ونشرت في المجلة الطبية البريطانية، تفيد بأن وجود المحليات الصناعية في الأطعمة، له صلة بإصابة بعض الأشخاص بأمراض القلب، بجانب السكتة الدماغية، ويمثل استخدامه بمعدل قليل أفضل بكثير من استخدام السكر الطبيعي في الأطعمة المستخدمة يوميا.

«المحليات الصناعية تستخدم في نطاق واسع في جميع دول العالم، وهي صحية و آمنة ما دامت مرخصة من قبل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور«محمد الحوفي»، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، حديثه لـ«الوطن»، عن مدى صلاحية استخدام المحليات الصناعية.

مفهوم خاطئ

وقال «الحوفي»، إنّه أحيانًا يٌطلق على المحليات الصناعية مصطلح «سم قاتل»، وهو مفهوم شائع خالي تماما من الصحة، بجانب التحذير المنتشر من تناول الصغار له «خاطئ لأن المحليات الصناعية ليس لها نفس الضرر الذي يسببه السكر على سبيل المثال للأطفال».

وأشار «الحوفي» إلى أهمية المحليات الصناعية كبديل صحي للسكر لمرضي السكري، وأيضا لأولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية، لأنها لا تعطي أي سعرات حرارية، بل نصح بها الأفراد الذين لا يعانون من أي مرض.

ضرر المحليات الصناعية

وأوضح «الحوفي» أنّ أكثر المنتجات التي يتناولها الأفراد على مستوى العالم هي المياه الغازية، لذلك تم تعيين علبة المياه الغازية كوحدة قياس لـ«محلي الصناعي»، موضحًا أنه يمكن للمرء معرفة قدرته على تناول المحليات الصناعية من خلال تحديد قدرته على تناول كم علبة مياه غازية في اليوم.