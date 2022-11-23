وفد «الأطباء البيطريين» يلتقي رئيس هيئة سلامة الغذاء ويؤكد ضرورة تعيين كادر بشري

التقى اليوم وفدً من النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام وعضوية كل من الدكتورة شيرين زكي، وكيل المجلس، مقرر لجنة سلامة الغذاء، والدكتور محمد سيف، الأمين العام للنقابة العامة، بالدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتم اللقاء في أجواء ودية واتفاق مشترك على التعاون المثمر البناء بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والهيئة فى الموضوعات المطروحة للنقاش.

تدريب الأطباء البيطريين بالهيئة وخارجها بالمركز العلمي للنقابة

وعرض النقيب العام أطروحات فيما يخص دور الطبيب البيطري والنقابة في منظومة سلامة الغذاء، وفقًا لأهداف الدولة ورؤية القيادة السياسية في توفير غذاء صحي آمن للمواطن، وإمكانيات النقابة في تدريب الأطباء البيطريين بالهيئة وخارجها بالمركز العلمي للنقابة العامة.

تطبيق منظومة صحة وسلامة الغذاء للمواطن

كما ناقش وفد النقابة العامة للأطباء البيطريين أهمية وضرورة تعيين كادر بشري بالهيئة والمحافظات بمتوسط 6 آلاف طبيب بيطري كعدد مبدئي للمساهمة في تطبيق منظومة صحة وسلامة الغذاء للمواطن المصرى بكافة المحافظات، وجرى الاتفاق المبدئي على عمل بروتوكول تعاون بين النقابة العامة والهيئة.