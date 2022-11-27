مباريات كأس العالم 2022.. ‪ الغردقة تستضيف مشجعي 10 منتخبات

تعيش مدينة الغردقة أجواء كأس العالم 2022 بشكل يشبه تماما ما يحدث في قطر التي تستضيف مباريات المونديال في نسخته الحالية، حيث استقبلت المدينة الساحلية جماهير ومشجعي 10 منتخبات من المشاركين في البطولة، لمتابعة المباريات المختلفة عبر شاشات عملاقة أعدتها الفنادق والمنتجعات السياحية على الشواطئ.

أجواء كأس العالم في الغردقة

وقال محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إن الأجواء في مدينة الغردقة في الفترة الحالية تشبه أجواء كأس العالم في قطر من حيث المشجعين الأجانب الذين يحرصون على مشاهدة مباريات منتخباتهم المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

جماهير 10 دول في الغردقة يتابعون كأس العالم

وكشف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن آلاف السائحين الأجانب يتابعون مباريات منتخبات بلادهم عبر شاشات عملاقة على الشواطئ، مؤكدا أن الغردقة تستضيف جماهير 10 دول مشاركة في كأس العالم وهي إنجلترا وهولندا وسويسرا وبولندا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وبلجيكا والبرتغال وصربيا.

آلاف السياح على الشواطئ

وأوضح أن آلاف السياح يتجمعون عند الشاشات الضخمة على الشواطئ قبل مباريات فرقهم، حاملين أعلام ومرتدين «تيشيرتات» منتخبات بلادهم، وتزين ألوان أعلام بلادهم وجوههم.