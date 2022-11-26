فنادق الغردقة تستعد لمشاهدة مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم بالشاشات العملاقة

كشف محمد عيد الخبير التسويقي السياحي بالبحر الأحمر، أن الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة أعدت شاشات عملاقة على الشواطئ المفتوحة وحمامات السباحة للسائحين لمتابعة مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم 2022، إذ استقبلت الغردقة آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر عشرات رحلات الطيران يوميا.

مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم

وكانت بدأت اليوم مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم والتي تستضيفها قطر وتشارك منتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب في النسخة الحالية ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم والتي يترقبها آلاف السياح البلجيك على شواطئ الغردقة.

تقام مباراة بلجيكا والمغرب في إطار الجولة الثانية للمجموعة السادسة في كأس العالم والتي تضم فرق بلجيكا والمغرب وكندا وكرواتيا غدا في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، وتتصدر بلجيكا المجموعة برصيد 3 نقاط يليها المغرب وكرواتيا بنقطة وكل منهما نقطة واحدة ثم كندا في مؤخرة المجموعة دون نقاط.

السياح البلجيك تتابع مباريات كأس العالم من الغردقة

ويترقب آلاف السائحين البلجيك على شواطئ الغردقة موعد مباراة بلجيكا والمغرب والتي يتابعها السياح على شاشات ضخمة أعدتها الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة خصيصاً لمشاهدة مباريات كأس العالم على الشواطئ المفتوحة بحضور الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من رواد الفنادق والمنتجعات السياحية.