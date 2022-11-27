انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات في 12 منطقة بالإسكندرية.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن 12 منطقة كبرى والشوارع الجانبية التابعة لها في شرق وغرب ووسط المدينة، لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وبحسب ما أعلنته شركة كهرباء الإسكندرية، فإن الانقطاع بدأ من الساعة 9 صباحا على أن تعود الكهرباء في الثانية عشر من ظهر اليوم بشكل طبيعي عقب انتهاء أعمال الصيانة.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وتشهد مناطق شرق الإسكندرية انقطاع الكهرباء عن 3 مناطق كبرى بها بما فيها من شوارع جانبية ورئيسية وهي كالتالي:

- سابا باشا: «مساكن ونجت خلف مستشفى الرعاية - شارع الفتح بجوار السجل المدني - شارع لافيزون - شارع إسماعيل مخلوف خلف سينما ليلى».

- باكوس: «شارع شاكر الخياط - عمارة قاصد كريم - برج الصفوة فلمنج - 6 شارع محمد عبد الفتاح رستم - عمارة قطاط».

- سيدي بشر: «شارع بن طاهر عمارة فريال - شارع ميناء أغدیر متفرع من ميامي - شارع خليل حمادة - فندق ریجنسي - شارع محمد حسنين هيكل».

- المنتزه المندرة: «كلية الكلاب ملك حفني - شارع مسجد التحرير - شارع الأمناء - نهاية سوار المعهد الديني - إسكان الضباط - تقسيم الفضالي 19 شارع سيف علي حسين».

انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

كما تشهد مناطق وسط وغرب الإسكندرية انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق كبرى:

- أبيس: «1206 شارع معالجة الصرف الصحي القرية السابعة».

- محرم بك: شارع بن نباتة في كوم الدكة.

- الجمرك: خلف الدومبوسكو.

- عامود السواري.

- القباري: شارع الأمير لؤلؤ خلف مستشفى القباري.

- الهانوفيل: أبو يوسف.

- العامرية: المنطقة الحرة.

- مرغم: «زاوية عبد القادر قبلي - وليم».

- برج العرب: عمارة 258.