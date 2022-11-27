سعر القطن اليوم.. قنطار «جيزة 96» يسجل 5050 جنيها

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر القطن اليوم شهد ارتفاعا، ليسجل قنطار القطن جيزة 96 مبلغ 5 آلاف و50 جنيها، وجيزة 92، بـ 4 آلاف و600 جنيه والقطن جيزة 94، و97 بسعر 4 آلاف و650 جنيها، وذلك طبقا لجودة قنطار القطن خلال المزادات العلنية التي أجريت على مستوى محافظات الجمهورية.

سعر القطن اليوم

وأشار الدكتور محمد أبواليزيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر القطن اليوم، يشهد تحريكا جيدا للغاية في سعر قنطار القطن جيزة 96، بلغت 50 جنيها في سعر القنطار الواحد، كما ارتفع أصناف جيزة 92، و97، بواقع 100 جنيه في سعر القنطار الواحد، وذلك خلال تعاملات المزادات اليوم الأحد.

سعر القطن اليوم والمنزرع

تجدر الإشارة إلى أن المساحات التي جرى زراعتها على مستوى محافظات مصر من القطن قد بلغت 317 ألف فدان منزرع من أصناف، جيزة 94 وجيزة 92، وجيزة 96 وجيزة 97، وعلى غرار تلك الأصناف للتقاوي يتم تحديد سعر القطن اليوم.