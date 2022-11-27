«تموين كفر الشيخ»: توريد 34 ألف طن أرز شعير لـ21 موقعا في المحافظة

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن توريد الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال عدد 21 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ، موضحاً أنه تم توريد 34 ألف طن و646 كيلو جرام أرز شعير لـ21 موقعاً بالمحافظة.

توريد 34646 طن أرز شعير بكفر الشيخ

وأوضح «الهابط»، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات وفقاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

صرف مستحقات المزارعين

وأشار «الهابط» إلى أن محافظ كفر الشيخ شدّد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم وحتى صباح يوم الأحد 34 ألف طن و646 كجم.