«توزيع كهرباء الأقصر»: إحلال وتجديد عدد من كابلات الجهد المتوسط بالكرنك

ينفذ قطاع توزيع كهرباء الأقصر أعمال إحلال عدد من كابلات الجهد المتوسط المركبة في نطاق أعمال التطوير الجارية بالجزء الشمالي لمدينة الأقصر (شارع الهيلتون) في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نهاية شارع الهيلتون.

كل ما تريد معرفته عن تجديد كهرباء الكرنك

وأوضح المهندس علاء محمد سعيد رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أن الأعمال الخاصة بخطة إحلال وتجديد كابلات الجهد المتوسط في نطاق مدينة الأقصر ترتبط ارتباطا وثيقا بخطة تطوير المدينة (أعمال الرصف والتوسعات بالمدينة) إذ أنه توجد شوارع بالمدينة لا يمكن الحفر بها إلا في حالة وجود أعمال تطوير بالمدينة، كما أنه يوجد عدد من هذه الشوارع لم تتم بها أي أعمال منذ أكثر من 30 عاما، وقطاع الكهرباء حريص على الاستفادة من أي أعمال تطوير بهذه الشوارع لإحلال الكابلات المتهالكة وعمل التوسعات المطلوبة لشبكة الجهد المتوسط.

كهرباء الكرنك بالأقصر

ومن جانبه، تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تنفيذ أعمال قطاع الكهرباء واستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الهيلتون، ابتداءً من قاعة المؤتمرات وصولاً حتى منطقة ساحة معابد الكرنك، حسب الخطة الزمنية الموضوعة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه جاري الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تمهيداً لتنفيذ خطة رصف وتطوير شاملة للطريق خلال خطة العام المالي الجاري، للظهور بالشكل اللائق لمدينة الأقصر.

أعمال تطوير كهرباء الكرنك

يأتي ذلك في إطار أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها محافظة الأقصر، وجهود قطاع الكهرباء للمحافظة على جودة خدمة التغذية الكهربية للمواطنين والعمل المستمر على إحلال الشبكات المتهالكة وعمل التوسعات اللازمة لاستيعاب جميع الأحمال الجديدة المضافة بالمحافظة.