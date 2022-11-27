«الزراعة» تعقد اجتماعا لمتابعة أزمة الأعلاف.. وعضو «الدواجن»: 4 شركات تتلاعب بالأسعار

يعقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم الأحد مع المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وممثل للبنك المركزي وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، لبحث مشكلة النقص في خامات الأعلاف، وتحديدًا نقص كسب فول الصويا، وقال بيان لاتحاد منتجي الدواجن إن هناك وعودًا بحل نقص الأعلاف والإفراج عن كميات متزايدة من كسب فول الصويا والسماح بصرف الخامات مقابل مستندات آجلة لفترة طويلة.

عضو اتحاد الدواجن: 4 شركات تتحكم في السوق وتربح 200 مليون جنيه في الشحنة

وقال المهندس ماهر نسيم، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن السبب في أزمة الأعلاف المستمرة هي تحكم 4 شركات كبرى في سوق مدخلات أعلاف الدواجن في مصر، والتي رفعت أسعار فول الصويا من 15 ألف طن إلى 35 ألفًا، وحققوا أرباحا خيالية من تجارة فول الصويا والذرة المستوردة، حيث تصل أرباحهم إلى ما يصل إلى 200 مليون جنيه في شحنة واحدة مستوردة حمولتها 5 آلاف طن فقط، استوردوها بسعر أقل من 15 ألف جنيه للطن وباعوها في السوق السوداء بأعلى من ضعف ثمنها، رغم أن الدولة المصرية هي من توفر لهم العملة الصعبة لاستيراد الأعلاف من الخارج.

طالب «نسيم» الحكومة بأن تتولى شركة حكومية مسؤولية استيراد 75% من خامات الأعلاف من الخارج بديلًا لهؤلاء التجار الذين أصبحوا أثرياء حرب وتوزيعها بشكل عادل على مصانع الأعلاف لضمان استقرار السوق، حتى تتمكن صناعة الدواجن من استعادة عافيتها من جديد، حيث تسببت أزمة سلاسل الإمداد والأزمة في البحر الأسود في رفع الخامات في الأسواق الدولية، تسبب في أزمة أسعار مبالغ فيها في الداخل للأعلاف.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن معظم الخامات تم الإفراج عنها من الموانئ وبشكل منتظم، ويمكن حصر المشكلة في مصانع الأعلاف التي ترفع السعر بشكل متكرر، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للمربين، وحل الأمر يتطلب دعم الحكومة لاستثمارات في إنشاء مصانع للأعلاف لزيادة المعروض في السوق المصرية والقضاء على احتكار هؤلاء التجار.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن 756 ألف طن من مستلزمات الأعلاف خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 17 نوفمبر الجاري من بينها 532 ألف طن ذرة، و224 ألف طن فول صويا، فضلا عن إضافات أعلاف أخرى وذلك كله بقيم 370 مليون دولار.