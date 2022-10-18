«الزراعة»: تشديد الرقابة على أسعار الأعلاف بعد الإفراج عن 122 ألف طن فول صويا

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن ملف الزراعات التعاقدية شهد خطوات استباقية خلال الفترة السابقة، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكثر المناطق إمدادًا للسلع الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية خاصة الاستراتيجية وتشجيع الفلاح من خلال تحديد سعر للضمان، مؤكدا: نريد تنشيط الزراعة التعاقدية.

الاحتياطي النقدي لتدبير السلع الأساسية

وتابع «القصير»: فقدنا جزءا كبيرًا من الاحتياطي النقدي لتدبير السلع الأساسية والبنك المركزى يدبر الاحتياجات بناء على هذه الخطوات الاستباقية التي جرى الإعلان عنها طوال الوقت.

واستكمل الوزير: تمت زيادة الأمصال واللقاحات من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة بتوجيهات من القيادة السياسية، ومؤخرا جرى الإفراج عن شحنات فول صويا تزن 60 ألف طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 41 مليون دولار، كما جرى اليوم الإفراج عن شحنة أخرى من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار ليصل إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال هذا الشهر نحو 122 ألف طن فول صويا، أما الذرة الصفراء جرى الإفراج عن شحنة قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع الشهر وحتى الآن.

ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق

وطالب وزير الزراعة، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يتم رفع أسعار الأعلاف بعد الإفراج بصورة كبيرة ومبالغ فيها على أن تكون هناك نسبة ربح معقولة، معلنًا عن تقديم اقتراح للتنسيق بين أطراف المنظومة للالتزام بالأسعار بعد عملية الإفراج ومن لم يلتزم لن يتم الإفراج له بعد ذلك.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، والسيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن.