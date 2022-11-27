سهل حشيش تتزين لاستضافة عرض جوي مصري بريطاني بعد أيام.. تنشيط للسياحة

تستعد مدينة الغردقة لتنفيذ عرض الغردقة الجوي بمنطقة سهل حشيش ومن المقرر تنفيذه في نهاية الشهر الجاري، بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري «النجوم الفضية»، وفريق الألعاب الجوية البريطاني «السهام الحمراء» في إطار تنشيط حركة السياحة في المدن السياحية المصرية وخاصة في مدينة الغردقة الساحرة ذات إطلالة على البحر.

الغردقة تستعد للعرض الجوي

ومن جانبه كشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي، عن الاستعدادات بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة والتي تشهد العرض الجوي، لافتاً في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى أنها تقوم على قدم وساق قبل أيام من العرض الجوي المرتقب والذي يشهد حضورا عالميا واسعا من شخصيات عامة ووكالات أنباء عالمية.

سهل حشيش تستضيف العرض الجوي

وأشار كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة من أجمل المناطق السياحية فهي ذات طبيعة ساحرة وإطلالة على البحر مباشرة، لافتا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن اختيار الغردقة لإقامة العرض الجوي كونها واحدة من أجمل المدن الساحلية المصرية التي تتمتع بإطلالة ساحرة وطقس معتدل طوال فصول العام.

وأكد أن مثل هذه الفعاليات بغرض إظهار المقومات السياحية للمدن السياحية المصرية وتنشيط السياحة وعمل جذب سياحي، موضحا أن الغردقة نجحت في استضافت عدد من الفعاليات العالمية الكبرى.