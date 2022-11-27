أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل عن مواجهة مخططات إسقاط الدول

نظمت أكاديمية الشرطة، ورشة العمل التدريبية الـ22، الموجّهة للكوادر الإدارية للمجالس القومية المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والطفولة والأمومة، وحقوق الإنسان، تحت عنوان «مواجهة مخططات إسقاط الدول»، في الفترة من 20 حتى 24 نوفمبر الحالي، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

الأمن القومي المصري

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري، أبرزها «تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل، والإرهاب والشائعات والحروب النفسية، وتخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام، وجهود الدولة المصرية في إحباط مخططات إسقاط الدولة».

ويُعد تنظيم الورشة، استمرار للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.