مايا مرسي: سعيدة بمشاركة الضابطات في تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة
كتب:
يسرا البسيوني
02:45 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الضابطات المششاركات بالحفل
أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بمشاركة الضابطات في عروض حفل تخرج الدفعة الجديدة من أكاديمية الشرطة 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين.
وقالت مرسي في بيان صحفي، «سعيدة بمشاركة ضابطات الشرطة في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، وعروض قوات المهام الخاصة والمجموعات القتالية النسائية، وتقديمهن عروضا قتالية قوية أمام الرئيس».
وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة أن «المرأة المصرية تدافع عن الأمن في مجتمعها، وتشارك في حماية شعبها ووطنها، جنبا إلى جنب مع الرجال».