جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية لـ «الترم الأول».. تبدأ 14 يناير

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، برئاسة الشيخ أيمن محمد عبد الغني، مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023.

موعد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

وحسب الجداول، فإنه من المقرر أن يبدأ طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المعاهد الابتدائية الأزهرية على مستوى الجمهورية 14 يناير 2023، وتنتهي الامتحانات 19 يناير.

الامتحانات في 10 مواد دراسية

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الامتحانات في 10 مواد دراسية وهي: «القرآن الكريم، السبت 14 يناير، التربية الإسلامية والعلوم، الأحد 15 يناير، واللغة العربية والخط والإملاء، الاثنين 16 يناير، الرياضيات والتربية الفنية، الثلاثاء 17 يناير، الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي، الأربعاء 18 يناير، اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، الخميس 19 يناير».

امتحانات شفوية للقرآن

وبحسب الملاحظات التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية ضمن جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية، فإنه يُمتحن التلاميذ المبصرين شفوياً في حفظ القرآن الكريم، كما يُمتحن التلاميذ المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم، ويعتبر امتحان مادتي «الحاسب الآلي - المستوى الرفيع» خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.