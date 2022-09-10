تكليف الشيخ أيمن عبد الغني بتسيير أعمال قطاع المعاهد الأزهرية

أصدر الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، قرارا بتكليف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد، بتسيير أعمال رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لحين شغلها بصفة رسمية.

رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية

ويأتي ذلك عقب صدور قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أغسطس الماضي، بتكليف الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، للقيام بأعمال رئيس جامعة الازهر، خلفًا للدكتور محمد المحرصاوي، لبلوغه السن القانوني.

وشغل الشيخ أيمن عبد الغني، منصب وكيل قطاع المعاهد، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الثالث عشر من يناير 2022م.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ أيمن عبد الغني

وقدم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الشيخ أيمن عبد الغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، بثقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وصدور قرار الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بتكليفه بتسيير أعمال رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، لحين شغلها بصفة رسمية.

يذكر أن الشيخ أيمن عبد الغني، شغل منصب وكيل قطاع المعاهد، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الثالث عشر من يناير 2022م.