شيخ الأزهر ينتدب أيمن عبدالغني لرئاسة قطاع المعاهد الأزهرية

قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتداب الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل شئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، كـ قائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلفًا للدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الذي كان يرأس قطاع المعاهد الأزهرية.

جاء ذلك بعد أن قرر الدكتور أحمد الطيب تكليف الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قائما بمهام منصب رئيس جامعة الأزهر، بعد بلوغ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر سن المعاش.

قطاع المعاهد الأزهرية

وأعلن المركز الإعلامي لقطاع المعاهد الأزهرية موافقة شيخ الأزهر على تكليف الشيخ أيمن عبدالغني، رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية خلفًا للدكتور سلامة داوود، الذي صدَر قرار من شيخ الأزهر بتكليفه للقيام بمهام أعمال رئيس جامعة الأزهر.

ونشر المركز الإعلامي لـ قطاع المعاهد الأزهرية تهنئة لرئيس القطاع الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيها: «يوجَّه قطاعُ المعاهدِ الأزهرية، وكلُ العاملينَ فيه التهنئةَ لفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك لثقة فضيلة الإمام الأكبر في فضيلته، داعين اللهَ له بالتوفيق، وأن يعينه على حَمْل الأمانة، وأن يُجري الخير على يديه».

شيخ الأزهر

كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أصدر قرارًا في 10 أغسطس الماضي، بتكليف الدكتور سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحالي، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، بعد أن بلغ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، سن المعاش القانوني.

جدير بالذكر، أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد قرر في يناير الماضي تكليف الشيخ أيمن عبدالغني بالإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.