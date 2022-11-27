«المرور»: ضبط 52 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط (52082) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات:

ضبط (11981) مخالفة تجاوز السرعة المقررة

ضبط (11981) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(145) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة، و(29) مخالفة موقف عشوائي، و(22) مخالفة لشروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.