«الداخلية»: تحرير 2329 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2329 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفات مرورية متنوعة

واستمرت الإدارة العامة حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 669 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

العقوبة القانونية

وورد في قانون المرور، العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني كالتالي:

1ـ سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

2ـ غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

3ـ يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

4ـ تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.