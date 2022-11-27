ضبط مسجلي خطر استدرجا سائق تاكسي وسرقا سيارته تحت تهديد السلاح 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، لاتهامهما بالتعدي على سائق تاكسي بسلاح أبيض وسرقة سيارته في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

سرقة تحت تهديد السلاح

وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا من سائق تاكسي، ومقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، يفيد قيام شخصين باستقلال السيارة معه من أمام محل سكنه، بزعم توصيلهما، وأثناء سيره في الطريق فوجئ بقيام الشخص الذي يجاوره بإشهار سلاح أبيض، والآخر فرد محلي، وأرغماه على الوقوف والنزول تحت تهديد السلاح، واستوليا منه على هاتفه المحمول والسيارة، ولاذا بالفرار.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وأسفرت جهوده عقب استخدام أحدث التقنيات الفنية عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية.

اعتراف المتهمين بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكمية لمخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن السيارة والهاتف المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.