ضبط عاطلين سرقا «تاكسي» بالإكراه في بنها بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة سرقة تاكسي بالإكراه من سائقه، في دائرة مركز بنها، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطلين كونا عصابة للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، واستدرجا المجني عليه من شبرا الخيمة إلى بنها لتوصيلهما، وفي الطريق ههداه بسلاح أبيض وخرطوش وسرقا التاكسي وفرا هاربين.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، وتم إحالتهما لجهات التحقيق المختصة والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وتحريز الأسلحة والمخدرات التي جرى ضبطهما مع المتهمين وإرسالها للمعمل الجنائي.

بلاغ بسرقة تاكسي بالإكراه في بنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من سائق تاكسي، مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بقيام شخصين باستقلال السيارة قيادته من أمام محل سكنه بزعم توصيلهما إلى مدينة بنها، وأثناء سيره في طريق بدائرة مركز بنها تفاجأ بقيام الشخص الذي يجاوره بإشهار سلاح أبيض والآخر فرد محلي، وقاما بإرغامه على الوقوف والنزول تحت تهديد السلاح ولستوليا منه على هاتفه المحمول والسيارة ولاذا بالفرار.

كشف غموض سرقة تاكسي ببنها

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عقب استخدام أحدث التقنيات الفنية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكمية لمخدر الهيروين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن السيارة والهاتف المستولى عليهما، وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبة في القانون

وأوضح عماد قزامل، محام بالقليوبية، أن السرقة بالإكراه في القانون المصري هي عبارة عن سرقة تحت تهديد السلاح، وينتج عنها إثارة الرعب في نفس الضحية، مشيرا أن طرق ارتكاب السرقة بالإكراه إما مادية أو معنوية.

وقال «قزامل» في تصريحات لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة بالإكراه تكون السجن المشدد لمرتكبي الجريمة وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب سرقة بإلاكراه سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفي حالة إصابة مالك السيارة بجروح تتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية.

وفي الواقعة الحالية يتم محاكمة المتهمين على حيازة الأسلحة البيضاء والنارية المضبوطة بحوزتهما، بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، بالإضافة لعقوبة حيازة المخدرات المضبوطة في الواقعة.