ضبط 19 طن أرز قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

شنت الأجهزة التموينية بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق، تنفيذ لتوجيها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لـ فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ضبط 19 طن أرز قبل تهريبها

وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 ، في عزبة السنباطي، وعددها 256 شيكارة أوزان مختلفة، بإجمالي كمية مقدارها 19 طن تقريبا، مجمعة ومخزنة داخل مخزن بغرض بيعها بالسوق السوداء.

تحرير محضر والتحفظ على المضبوطات

وتم تحرير المحضر رقم 13332 لسنة 2022 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات.