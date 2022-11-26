«التموين»: مد مهلة حائزي الأرز لإبلاغ المديريات بالكميات حتى 4 ديسمبر
كتب:
وفاء الصعيدي
05:13 م | السبت 26 نوفمبر 2022
الأرز
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض، حتى الأحد الموافق 4- 12- 2022.
وأكد المصيلحي، أن القرار يأتي للصالح العام، في ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب، وحائزي الأرز، سواء من تجار أو مزارعين، لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين، بسعر عادل للجميع، طبقًا للتسعيرة التي أقرها رئيس الوزراء.
تحقيق الصالح العام
وشدد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن نموذج الإخطار متوفر بكل مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن الوزارة كانت أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية التداول، والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار في بنوده، إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، إذ أن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 أطنان، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها، لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.
إجراءات بشأن الأرز
وشدد المتحدث الرسمي، بعدم حظر الأرز عن التداول، من خلال إخفاءه آو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة، ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022، التي توجب لدى ثبوت المخالفة، الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمه الأرز محل الجريمة أيهما اكبر.