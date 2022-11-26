«التموين»: مد مهلة حائزي الأرز لإبلاغ المديريات بالكميات حتى 4 ديسمبر

قرر الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض، حتى الأحد الموافق 4- 12- 2022.

وأكد المصيلحي، أن القرار يأتي للصالح العام، في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب، وحائزي الأرز، سواء من ‏تجار أو مزارعين، لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين، بسعر عادل للجميع، طبقًا للتسعيرة التي أقرها رئيس الوزراء.

تحقيق الصالح العام

وشدد ‏الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، على ‏أن نموذج الإخطار متوفر بكل مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد ‏كمال، بأن الوزارة كانت أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية ‏وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة ‏‏2022، لتنظيم عملية التداول، والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم.

وأشار القرار في بنوده، إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز ‏شعير عن كل فدان مزروع، إذ أن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 أطنان، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها، لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.‏

إجراءات بشأن الأرز

وشدد المتحدث الرسمي، بعدم حظر الأرز عن ‏التداول، من خلال إخفاءه آو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه ‏بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة، ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022، التي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة، الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما اكبر.‏