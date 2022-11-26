«التموين» لـ إيمان الحصري: لدينا فائض كبير ومخزون جيد من الأرز

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الأرز سلعة غير مستوردة ولدى مصر فائض منها، حيث إنه يجرى سنويا إنتاج 3.5 مليون طن من الأرز الأبيض، ما يمثل 8 ملايين طن شعير، مشيرا إلى أنه لكون الأرز سلعة استراتيجية ضمن أهم 4 سلع وهي الأقماح والأرز والسكر والزيت، فتم تحديد سعر مسبق عليه.

عشماوي: بعض التجار يضاربون في الأرز

وأضاف «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ليس هناك مشكلة في الأرز، لكن هناك البعض ممن بدأ في المتاجرة وتخزين الأرز من أجل المضاربة، والتحق بهم مجموعات أخرى لحبس تلك السلعة.

عشماوي: الدولة تضرب بيد من حديد على المضاربين

واستطرد: «الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات للضرب بيد من حديد على المضاربين بهذه السلعة، ومَن يخزن تلك السلعة سواء من المضاربين أو التجار أو المضارب، وتم تمديد فترة لكل من لديه أرز شعير أو أرز أبيض من المزارعين أو التجار فعليهم الإبلاغ بما لديهم».