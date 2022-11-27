ضبط 4 لصوص ارتكبوا وقائع سرقة واقتحام شقق في القاهرة.. «أبرزهم حارس العقار»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما وقائع السرقات.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، أسفرت الجهود بمديرية أمن القاهرة لمكافحة ذلك النشاط الإجرامي، خلال 24 ساعة عن تحقيق ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وبحوزته 16 بطارية سيارة مجهولة المصدر ومفك.

وبمواجهة المتهم، اعترف بأن المضبوطات حوزته من متحصلات وقائع سرقة وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات باستخدام المفك المضبوط بحوزته، واعترافه بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ضبط سيدة متهمة بالشرقة في الوايلي

كما تم ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بالجيزة عقب قيامها بسرقة حقيبة خاصة بإحدى السيدات وبداخلها متعلقاتها الشخصية بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 2 واقعة سرقة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات وكذا مبلغ مالي، بالإضافة إلى ضبط (حارس عقار، له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وفضية وجهاز لاب توب وجهاز أى باد وهاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأشار البيان، إلى ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية» من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.