تحرير 13 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط تعاقد خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط (2296) قضية متنوعة لمخالفات وظواهر سلبية تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (13455) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط (375) قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

شرطة التعمير والمجتمعات

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط (72) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).