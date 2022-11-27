تدشين حملة «16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء» بالوادي الجديد (صور)

دشنت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أولى فعاليات حملة «16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات» التي بدأت 25 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 10 ديسمبر، والذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

مناهضة العنف ضد المرأة

وشهدت الفعالية مسيرة لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة مسئولي وحدات تكافؤ الفرص وجامعة الوادي الجديد والتربية والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة وطلاب المدارس، وبدأت من ممشى 30 يونيو حتى ميدان 30 يونيو بالخارجة.

متكسبات المرأة على كافة المستويات

وأكدت نائب محافظ الوادي الجديد، أن الحملة تأتي بالتزامن مع ما حققته المرأة المصرية من مكتسبات على كافة المستويات، في ظل القيادة السياسية الداعمة والمثمنة لدور المرأة الرائد في المجتمع، مشيرةً إلى أن الحملة تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي بحقوق المرأة ودعم تمكينها الاقتصادي ومناهضة كافة أشكال العنف تجاهها.