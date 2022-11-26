انطلاق فعاليات yes yoga day إحدى أنشطة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

انطلقت اليوم، فعاليات yes yoga day إحدى أنشطة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبنك الإسكندرية ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من أمام أهرامات الجيزة، في إطار فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار «كوني»، للعام الثالث على التوالي.

حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

و‏أوضحت مي محمود، مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، أن هذه الفعالية إحدى أنشطة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة هدفها التوعية بمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال ممارسة جلسات اليوجا ودورها في الاسترخاء الجسدي والصفاء الذهني، مشيرة إلى أن رياضة اليوجا هي إحدى الرياضات الأساسية، بل وأكثر الفلسفات انتشارًا، لتقليل درجة التوتر في الحياة المعاصرة، فأصبح يمارسها كل شخص يسعى إلى السلام الذهني والجسدي.

مناهضة العنف

‏وأكدت مي محمود سعي المجلس الدائم لمناهضة جمع أشكال العنف من خلال التوعية، بالاضافة للخدمات التى يقدمها مكتب شكاوى المرأة والذي يستقبل شكاوى العنف ضد المرأة على مستوى الجمهورية من خلال الخط المختصر 15115 أو عن طريق المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى تواجد 28 وحدة لمناهضة التحرش بالجامعات.

الحرف اليدوية للسيدات

‏وأشارت إلى أن المجلس شارك من خلال فعالية yes yoga day بمعرض يضم العديد من منتجات الحرف اليدوية للسيدات من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرض منتجات من خامات طبيعية مستدامة متماشية مع الذوق المعاصر، كذلك عرض حي للمتدربات من مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية من محافظات المنيا والبحيرة والغربية والأقصر.