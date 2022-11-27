سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

ما زال سعر الريال السعودي مستقرا في البنوك الحكومية المصرية، حيث يواجه بعض التذبذب البسيط في البنوك العربية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويتراوح التذبذب بين 2 لـ3 قروش، وفقا لما كشفت عنه بداية التحديثات الصباحية لأسعار العملات المختلفة بالبنوك اليوم.

السطور التالية ترصد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث يحظى بعمليات بحث كبيرة من جانب المصريين.

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي بالنسبة لعملية الشراء مقابل الجنية المصري، في بنك قناة السويس عند6.48 جنيه، وفى حين جاء سعر البيع 6.54 جنيه.

- داخل بنك الإسكندرية بلغ اليوم سعر الشراء 6.49 جنيه، وبلغ سعر البيع عند 6.54 جنيه.

- وفي البنك الأهلي اليوم بلغ سعر الشراء نحو 6.50 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 6.52 جنيه.

- سعر الريال السعودي بلغ عند الشراء في بنك CIB قيمة 6.50 جنيه للشراء، وبلغ عند البيع 6.54 جنيه.

- وصل إلى 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وذلك في بنك مصر.

- بينما بلغ سعر العملة السعودية بالبنك المركزي، نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

- وفي المصرف المتحد سجل 6.31 للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة السعودية، في البنك المصري الخليجي عند الشراء نحو 6.50 جنيه للشراء، والبيع 6.54 جنيه .

- سجل اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، 6.53 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.