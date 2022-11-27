تحرير 155 محضرا متنوعا في حملات تموينية بمراكز سوهاج

شنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في سوهاج، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك وإدارة مباحث التموين والإدارات التموينية المختلفة حملات مكبرة أسفرت عن تحرير155 محضر مخالفات تموينية متنوعة.

حملات تموينية مكبرة

وقال لطفي محمد علي، رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه تم المرور وتشديد الرقابة على محلات بيع المواد الغذائية والأسواق التجارية بالمدينة والقرى التابعة؛ مشيرا إلى تحرير 15 محضرا تموينيا متنوعا «5 محاضر نظافة، و4 محاضر إعدام سلع غذائية منتهية الصلاحية، و3 محاضر أمن صناعي، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار».

وأشار عدلي أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى المتابعة المستمرة للحملات التفتيشية على الأسواق والسلع التموينية والغذائية، حيث استهدفت قرى «روافع القصير، والشوش، وبلصفورة»، وأسفرت عن تحرير 13 محضرا تموينيا «4 محاضر شهادات صحية، وعدد 2 محضر اشتراطات نظافة، و7 محاضر عدم إعلان أسعار».

تحرير محاضر في أخميم

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، برئاسة حسين حبارير، بتحرير 51 محضرا تموينيا بين «عدم إعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وإشغال طريق»، بالإضافة إلى إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وفي مركز ومدينة ساقلتة، قال ممدوح عباس، رئيس المركز، إنه تم القيام بحملات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 36 محضرا تموينيا «عدم حمل شهادة صحية، وعدم إعلان عن الأسعار، ونقص وزن في رغيف الخبز، وعدم نظافة، وإشغال طريق، ومحاضر بيئة»، وتم إعدام بعض من المضبوطات غير الصالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط سلع فاسدة في المنشأة

ولفت محمد البنا، رئيس مركز ومدينة المنشأة، إلى القيام بحملات مكبرة لضبط الأسعار والسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم خلالها تحرير محاضر للمخالفين من مواد غذائية وتموين، ومحلات غير مرخصة، وتم إخلاء الكباري من الباعة الجائلين ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين.

وقال أيوب عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة طما، إنه تم القيام بحملة تموينية على المخابز، أسفرت عن ضبط أحد التجار يقوم بتجميع الدقيق البلدي الخاص بالمخابز وبحوزته كمية كبيرة من الدقيق، وعدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف شريف السيد حسين، رئيس مركز ومدينة المراغة، عن تحرير 40 محضرا متنوعا «أمن صناعي، وصحة، وتموين، وإشغالات»، وذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بالشوارع الرئيسية بالمدينة، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.