ضبط 2.5 طن سكر ناقص الوزن في حملة تموينية بسوهاج

شنت حملة تموينية مكبرة اليوم مكونة من إدارة تموين مركز دار السلام بسوهاج، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، على مركز ومدينة دار السلام، وشارك بها عاطف السيد أبو بكر، مدير إدارة التموين لمركز دار السلام، ومدحت عبد المبدي، رئيس الرقابة التموينية، وصابر حسن، رئيس قسم حماية المستهلك بمركز دار السلام ومحمد عبدالمتكبر، رئيس قسم شئون التموين بإدارة تموين سوهاج.

ضبط 2 طن ونصف سكر ناقص الوزن بسوهاج

وتفقدت الحملة المحلات بمدينة دار السلام بسوهاج، وأسفرت عن ضبط 2.5 طن كيلو سكر ناقص الوزن، ووصل وزن لفة السكر الـ20 كيلو 18 كيلو فقط، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 3 طن سماد كيماوي محظور وطن ونصف ردة

وجرى ضبط 3 طن أسمدة كيماوية «كيماوي يوريا»، محظور بيعها في السوق السوداء، وضبط طن ونصف ردة مجهولة المصدر بمركز بدار السلام، وجرى تحرير 7 محاضر تموينية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.