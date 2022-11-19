تحرير 10 محاضر تموينية لمخابز مخالفة في حملة على الأسواق بسوهاج

تمكنت مديرية التموين بسوهاج، من ضبط نصف طن دقيق قبل بيعه في السوق السوداء، وجرى تحرير 10 محاضر مخالفة لمخابز في حملة مكبرة في قرى عرابة أبو الدهب والعرابة الشرقية والشباتية وبندر سوهاج، وذلك بالاشتراك مع إدارة مباحث تموين سوهاج.

حملة تموينية بسوهاج

وقامت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج برئاسة رانيا عاطف بكري، وثروت حسين محمد، مدير إدارة حماية المستهلك، بالاشتراك مع إدارة تموين مركز سوهاج بحملة تموينية استهدفت مخابز مركز ومدينة سوهاج.

تحرير 10 محاضر تموينية

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن دقيق قبل بيعه في السوق السوداء، وكذلك المرور على أسواق ومخابز قرى وبندر سوهاج، وتحرير عدة محاضر لمخابز بلدية بلغت جملتها 10 محاضر منها محضر جنح تجميع دقيق مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء ومحضر جنح تصرف في دقيق مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء ومحضرين تصرف في حصة الدقيق داخل مخبز بلدي ومحضرين خبز غير مطابق للمواصفات داخل مخبز بلدي ومحضرين نقص وزن خبز داخل مخبز بلدي ومحضرين عدم وجود سجل تفتيش داخل مخبز بلدي.

وجاري اتخاذ اللازم قانونا وتحرير محاضر للمخالفين.