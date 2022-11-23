سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الأربعاء.. مستقر ويبدأ من 69 جنيها

حافظ سعر طبق البيض في بداية اليوم الأربعاء في السوق المحلية والمحال التجارية الكبرى، على نفس قيمته منذ مطلع الأسبوع الجاري، خاصة بعد طرح وزارة الزراعة بكميات من البيض بأسعار مدعمة تناسب فئات المجتمع المختلفة.

وفيما يلي، ترصد بوابة «الوطن» سعر طبق البيض اليوم بكل أنواعه، الأبيض والأحمر والبلدي، في الأسواق والمحال التجارية.

سعر طبق البيض اليوم

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استقرار سعر كرتونة البيض بكل أنواعه في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، 30 بيضة، للمستهلك في الأسواق بسعر 78 جنيهًا، فيما يوجد في المزارع بسعر 72 جنيهًا.

وأضاف أن أسعار البيض مستقرة في السوق المحلية، حيث سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد نحو 95 جنيهًا.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

وحافظ سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة، حيث يباع البيض الأحمر المكون من 30 بيضة بسعر 70 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأبيض بـ 69 جنيها.

سعر البيض في المحال التجارية

وسجل اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض في المحال التجارية، بين 77 و90 جنيهًا، وطبق البيض الأحمر بين 80 و95 جنيها.