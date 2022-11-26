سعر البيض اليوم في أسواق البحيرة.. كرتونة «الأبيض» بـ 65 جنيها

استقر سعر البيض اليوم السبت، في بداية التعاملات الصباحية بالأسواق، بأنواعه المختلفة الأبيض والأحمر والبلدي.

سعر البيض اليوم السبت

وأعلنت بورصة البيض سعر البيض اليوم السبت على النحو التالي:

سعر البيض البلدي اليوم 68 جنيها ويصل إلى المستهلك بـ72 جنيها

سعر البيض الأحمر اليوم 63 جنيها ويصل سعره إلى المستهلك بـ70 جنيها

سعر البيض الأبيض اليوم 62 جنيها ويصل للمستهلك بـ67 جنيها

سعر طبق البيض اليوم السبت

بينما سجل سعر طبق البيض «البنا» الأبيض والأحمر 62.75 جنيه، وجاء سعر البيض الأبيض «أنشاص» 61 جنيها، والبيض الأحمر 62 جنيها، كما بلغ سعر البيض البلدي «الحمامي» 71 جنيها، والبيض البلدي «الجوهري» 72 جنيها.

سعر البيض اليوم السبت في البحيرة

وقال محمد محروس، أحد تجار البيض في أسواق البحيرة، إن سعر البيض جاء اليوم كالتالي:

سعر طبق البيض الأبيض 65 جنيها

سعر طبق البيض الأحمر 68 جنيها

سعر طبق البيض البلدي 73 جنيها.