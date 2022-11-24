سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الخميس 24-11-2022

مازل سعر كرتونة البيض يحافظ على استقراره في الأسواق المحلية المصرية، وداخل المزارع المختلفة، وفقا لما أعلنه الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأشار «السيد» إلى أن هذا الاستقرار جاء بعد طرح وزارة الزراعة كميات ضخمة من البيض بنوعيه الأحمر والأبيض في جميع منافذها، وكذلك الجمعيات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، والمنافذ التابعة لوزارة التموين، من خلال السيارات المتنقلة المنتشرة فى الميادين والأحياء المختلفة.

وفيما يلي ترصد «الوطن» سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس بكل أنواعه، البلدي، والأبيض والأحمر، في الأسواق والمحال التجارية.

سعر طبق البيض اليوم

استقر سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية؛ إذ بلغ سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض للمستهلك في الأسواق 78 جنيهًا، وفي المزارع بسعر 72 جنيا، وذلك بالنسبة للكرتونة التى تحتوي على 30 بيضة.

وسجلت كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 95 جنيهًا.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

سجلت سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة، 70 جنيهًا للأحمر، و69 جنيها للأبيض، وذلك في الكرتونة التي تضم 30 بيضة.

سعر البيض في المحال التجارية

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المحال التجارية بين 77 و90 جنيهًا، والأحمر بين 80 و95 جنيها.