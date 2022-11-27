أحمد وفيق رئيسا لمهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي.. ينطلق 8 فبراير

أعلنت إدارة مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي، موعد إطلاق دورته ‏الثانية، والتي تحمل اسم الفنان الراحل القدير عبدالغفار عودة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 15 ‏فبراير، بالتزامن مع أعياد محافظة الدقهلية.

وكشفت إدارة المهرجان، برئاسة اللجنة ‏العليا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن اختيار النجم أحمد وفيق رئيسا ‏للدورة الثانية من مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي.‏

فعاليات فينية على مستوى الدلتا

ويستهدف المهرجان إقامة فعاليات فنية على مستوى محافظات الدلتا والمراكز ‏المجاورة، وتعريف المجتمع بدور مراكز الشباب وبيوت الثقافة المنشأة حديثا، ‏وتأصيل دورها في تغيير السلوك وتعزيز قيم الانتماء، إضافة إلى تحفيز الفرق ‏المسرحية المستقلة والهواة، وفرق مراكز الشباب، والمعاهد والجامعات على تطوير ‏مستواها الإبداعي، من خلال الورش والندوات وخلق المساحات لتقديم أعمال ‏مميزة.‏

كما يهدف المهرجان لمحاربة العنف بالقوى الناعمة، من خلال إقامة فعاليات ‏ونشاطات فنية متعددة على هامش المهرجان في 5 محافظات مختلفة من محافظات ‏الدلتا، ومحاولة لاستعادة دور المسرح ونشاطه، حيث نظمت إدارة المهرجان ‏بالتنسيق مع المحافظات، وجود 40 مسرح بخمس محافظات هي (الدقهلية، ‏الشرقية، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ) يتم بها تقديم العروض المشاركة في الدورة ‏الثانية من مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي.‏

تأسيس مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي في 2022

وأقيمت الدورة الأولى للمهرجان من ‏‏16 إلى 22 يوليو من هذا العام، ويتولى المخرج أحمد عبدالجليل منصب ندير ‏المهرجان، فيما تتولى إيمان أبو الغيط منصب أمين عام المهرجان، وتم اختيار ‏الفنان أحمد وفيق لرئاسة الدورة الثانية من المهرجان، نظرا لكونه أحد أيناء ‏المنصورة.‏

معلومات عن أحمد وفيق

والفنان أحمد وفيق، خريج كلية التجارة جامعة المنصورة، وفيها ‏اشترك بفرقة المسرح، وكان يصمم الديكورات ويخرج المسرحيات ويمثل فيها، ‏كما حصل على جائزة مستوى الجامعات، وعمل في مسرحيات «بالعربي ‏الفصيح»، و«بكرة»، و«دستور يا سيادنا»، و«حوده كرامة».

وكانت بداية «وفيق» المسرحية مع ‏الفنان محمد صبحي، وقد اختاره الفنان جلال الشرقاوي للمشاركة في إحدى ‏مسرحياته، وبعدها شاهده المخرج يوسف شاهين في إحدى المسرحيات التي شارك ‏فيها، ورشّحه لبطولة فيلم «الآخر» عام 1999 ثم فيلم «سكوت هنصور»، لينطلق ‏منها إلى عالم احتراف الفن بالمسرح والسينما والدراما.‏