أحمد وفيق رئيسا لمهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي.. ينطلق 8 فبراير
كتب:
ضحى محمد
12:55 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
أحمد وفيق
أعلنت إدارة مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي، موعد إطلاق دورته الثانية، والتي تحمل اسم الفنان الراحل القدير عبدالغفار عودة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 15 فبراير، بالتزامن مع أعياد محافظة الدقهلية.
وكشفت إدارة المهرجان، برئاسة اللجنة العليا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن اختيار النجم أحمد وفيق رئيسا للدورة الثانية من مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي.
فعاليات فينية على مستوى الدلتا
ويستهدف المهرجان إقامة فعاليات فنية على مستوى محافظات الدلتا والمراكز المجاورة، وتعريف المجتمع بدور مراكز الشباب وبيوت الثقافة المنشأة حديثا، وتأصيل دورها في تغيير السلوك وتعزيز قيم الانتماء، إضافة إلى تحفيز الفرق المسرحية المستقلة والهواة، وفرق مراكز الشباب، والمعاهد والجامعات على تطوير مستواها الإبداعي، من خلال الورش والندوات وخلق المساحات لتقديم أعمال مميزة.
كما يهدف المهرجان لمحاربة العنف بالقوى الناعمة، من خلال إقامة فعاليات ونشاطات فنية متعددة على هامش المهرجان في 5 محافظات مختلفة من محافظات الدلتا، ومحاولة لاستعادة دور المسرح ونشاطه، حيث نظمت إدارة المهرجان بالتنسيق مع المحافظات، وجود 40 مسرح بخمس محافظات هي (الدقهلية، الشرقية، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ) يتم بها تقديم العروض المشاركة في الدورة الثانية من مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي.
تأسيس مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي في 2022
وأقيمت الدورة الأولى للمهرجان من 16 إلى 22 يوليو من هذا العام، ويتولى المخرج أحمد عبدالجليل منصب ندير المهرجان، فيما تتولى إيمان أبو الغيط منصب أمين عام المهرجان، وتم اختيار الفنان أحمد وفيق لرئاسة الدورة الثانية من المهرجان، نظرا لكونه أحد أيناء المنصورة.
معلومات عن أحمد وفيق
والفنان أحمد وفيق، خريج كلية التجارة جامعة المنصورة، وفيها اشترك بفرقة المسرح، وكان يصمم الديكورات ويخرج المسرحيات ويمثل فيها، كما حصل على جائزة مستوى الجامعات، وعمل في مسرحيات «بالعربي الفصيح»، و«بكرة»، و«دستور يا سيادنا»، و«حوده كرامة».
وكانت بداية «وفيق» المسرحية مع الفنان محمد صبحي، وقد اختاره الفنان جلال الشرقاوي للمشاركة في إحدى مسرحياته، وبعدها شاهده المخرج يوسف شاهين في إحدى المسرحيات التي شارك فيها، ورشّحه لبطولة فيلم «الآخر» عام 1999 ثم فيلم «سكوت هنصور»، لينطلق منها إلى عالم احتراف الفن بالمسرح والسينما والدراما.