سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية اليوم

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، وفق ما أعلنته مواقع البنوك الأجنبية والحكومية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

ونوضح في التقرير التالي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، إذ جاءت قيمته مختلفة كليا في البنوك الحكومية عن البنوك الأجنبية، كما يلي:

- بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 25.35 جنيه للشراء، و25.63 جنيه للبيع.

- جاء سعر اليورو في بنك cib اليوم، 25.39 جنيه للشراء، و25.63 جنيه للبيع.

- سجل اليورو في البنك المركزي المصري 25.52 جنيه للشراء، و25.61 جنيه للبيع.

- وصل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي 25.42 جنيه للشراء، و25.63 جنيه للبيع.

- سجل سعر عملة الاتحاد الأوروبي بالبنك الأهلي اليوم 25.35 جنيه للشراء، و25.58 جنيه للبيع.

- وصل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم لنحو 25.35 جنيه للشراء، و25.58 جنيه للبيع.

- سجل اليورو في بنك قناة السويس اليوم 25.34 جنيه للشراء و25.63 جنيه للبيع.

- بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم 25.35 جنيه للشراء و25.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس،وبلغ نحو 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، فيما استقر عند 24.56 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع في إيجي بنك.