«الأرصاد»: أجواء غائمة تسود البلاد اليوم والقاهرة تسجل 20 درجة مئوية

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي على شمال البلاد يحجب أشعة الشمس ويعمل على تلطيف درجات الحرارة، ومن بين تلك المناطق محافظات مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

أجواء غائمة نهارا

وأوضحت الأرصاد، في بيان صادر عنها، أنَّه تسيطر حالة من الغيوم على القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري، مضيفة أنَّ درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تصل الآن إلى 20 درجة مئوية.

وذكرت أنَّ حالة الطقس اليوم الأحد، يسودها أجواءً غائمة كليًا خلال ساعات النهار علي معظم الأنحاء وهدوء في سرعات الرياح على كل الأنحاء وعلى المسطحات المائية؛ كما يسود طقس لطيف نهارًا على شمال البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة وتكون درجة الحرارة الصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

- القاهرة 22- 15

- العاصمة الإدارية 22- 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22- 16

- دمنهور 22- 15

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 17

- الإسماعيلية 23- 15

- السويس 22- 15

- الزقازيق 22- 16

- شبين الكوم 22-16

- طنطا 22 - 16

- شلاتين 27- 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22- 16

- مطروح 22- 14

- السلوم 21- 13

- سيوة 21- 8

- العريش 22- 16

- رفح 22- 16

- الطور 25- 17

- كاترين 19- 07

- رأس سدر 26- 16

- نخل 19- 11

- طابا 22- 15

- نويبع 23- 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 26 - 19

- الغردقة 26- 18

- مرسى علم 25- 19

- الفيوم 22- 13

- بني سويف 22- 12

- المنيا 22- 11

- أسيوط 22- 11

- سوهاج 23- 13

- قنا 25 - 14

- الأقصر 26- 15

- أسوان 26- 15

- الوادي الجديد 24- 13

- أبو سمبل 27- 16

- أبو رماد 26- 21

- رأس حدربة 25- 20.