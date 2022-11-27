«الأرصاد» تحذّر من تخفيف الملابس ليلا: انخفاض درجات الحرارة مستمر (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تستمر في الانخفاض اليوم، فضلا عن وجود سحب عالية ومتوسطة على مدار اليوم، تحجب جزءًا من أشعة الشمس، محذّرة من تخفيف الملابس في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

أجواء لطيفة نهارا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأجواء في فترات النهار ستكون لطيفة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 22 درجة مئوية، ولكن في فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة والصباح الباكر، تكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة.