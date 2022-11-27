«الأرصاد»: أجواء غائمة وشبورة صباحية.. وحركة الملاحة مستقرة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم أجواء غائمة كليا على أنحاء الجمهورية كافة، مع استمرار الهدوء في سرعات الرياح على المسطحات المائية للبحرين الأحمر والمتوسط، ما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية اليوم، حيث عادت حركة الأمواج إلى وضعها الطبيعي.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان عنها، إلى أنّ الطقس سيكون لطيف نهارا على شمال البلاد، مائل للبرودة مع أول ساعات المساء، ويتوقع ظهور شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للهيئة، فجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة 22 - 16

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 22 - 18

- الإسماعيلية 22 - 16

- السويس 25 - 18

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 23 - 17

- طنطا 22 - 17

- شلاتين 28 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 23 - 16

- مطروح 23 - 14

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 11

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 16

- الطور 24 - 15

- كاترين 20 - 08

- رأس سدر 25 - 15

- نخل 22 - 07

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 26 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 26 - 20

- الفيوم 23 - 15

- بني سويف 23 - 14

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 24 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 24 - 17

- أسوان 27 - 13

- الوادي الجديد 26 - 13

- أبو سمبل 26 - 18

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 20